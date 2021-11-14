Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre dünyada 537 milyon diyabet hastası var. Türkiye'deki sayı 9 milyon. Yani her 100 kişiden 16’sı diyabetli.

Hastalık 2021 yılında 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oldu.

"Diyabet ikinci bir pandemi"

Hastalık hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Ayça Kaya, "Diyabet bugün ikinci bir pandemi olarak karşımızda. Bir tarafta koronavirüs enfeksiyonu pandemisi var, öbür tarafta da obezite ve diyabet pandemisi var. Diyabet konusunda Avrupa üçüncüsüyüz, obezite konusunda ise Avrupa birincisiyiz" dedi.

"Hareketli yaşam diyabeti önlüyor"

Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın hastalığı tetiklediğini söyleyen Kaya, "Bir araştırma var; kişinin anne tarafında diyabet riski varsa kendinde olma riski yüzde 20, baba tarafında varsa yüzde 40. Ancak kişi ideal kilosundaysa yüzde sıfır. Yani her ne kadar genetik eğilimli olsa da biz doğru yaşam tarzı ve hareketli bir yaşamla tip 2 diyabetin ortaya çıkmasını önleyebiliriz" açıklamasını yaptı.

Yılda 1 kez kan şekerine baktırmanın önemi büyük. Dünyada 240 milyon kişinin diyabet olduğundan habersiz yaşadığı tahmin ediliyor. Hastalık, kalp ve böbrek başta olmak üzere vücuttaki tüm organları etkiliyor.

"Her 20 saniyede bir kişi ayağını kaybediyor"

Hastalığın ayak kaybına neden olduğunu söyleyen KİMLİK Derneği Diyabetik Ayak Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, şu bilgileri paylaştı:

"Tüm dünyada 20 saniyede bir diyabetin ayak komplikasyonuna bağlı olarak ayak kaybı yaşandığı biliniyor. Yapılan çalışmalar bunu göstermiş. Şuan ülkemizde bu sorundan müzdarip olan ve her yıl 25-30 bin civarında insanın da şekere bağlı ayak komplikasyonu nedeniyle ayağı kesiliyor. O nedenle bizde de biraz yüksek."

Hastaların kan şekerini kontrol altında tutmaları, ayak bakımını ihmal etmemeleri öneriliyor.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Yunus Şaban Yaman