Türkiye genelinde yalnızca bebeklere hizmet veren ambulanslar; özel kuvöz, solunum cihazı gibi donanımlarıyla yoğun bakım ünitesini aratmıyor.

Erken doğmuş, solunum güçlüğü çeken, vücut ısılarını henüz koruyamayan bebekler, ambulanslar sayesinde tedavileri aksamadan hızla hastanelere yetiştiriliyor.

Gerektiğinde hızla müdahalenin yapılmasına olanak sağlayan tam donanımlı yenidoğan ambulansları, hem Türkiye hem de dünya genelinde bebeklerin ölüm ve hastalık oranlarının azaltılmasında önemli rol oynuyor.

Özel eğitimli personel görev yapıyor

112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde bulunan ambulanslarda görev alacak personel, öncelikle yenidoğan transferi konusunda Bakanlık Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen özel eğitim programlarına tabi tutuluyor.

Yenidoğanlarla ilgili "112" üzerinden ulaşan acil durum çağrıları üzerine harekete geçen ekipler, bebeği ambulansın özel nakil kuvözüne alarak hızla yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelere naklediyor.

Bu süreçte yeni doğum yapmış anneler de gerektiğinde ayrı bir ambulansla hastaneye sevk ediliyor.

"Büyük bir hassasiyetle naklediyoruz"

Hayati riski bulunan bebekleri hastanelere yetiştirirken duygusal anlar yaşadıklarını anlatan Doktor Nalan Bora, "Yenidoğan bebeklerimiz anne babalarının olduğu gibi bizim için de çok değerliler. Ailelerimiz müsterih olsun, asla akılları kalmasın. Onları çok büyük bir hassasiyetle hastanelere naklediyoruz" dedi.

