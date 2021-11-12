İnsülinin keşfedilmesinin 100'üncü yıl dönümüne ilişkin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı raporda, dünya genelinde insüline erişimle ilgili son durum değerlendirildi.

Dünya genelinde 60 milyondan fazla tip 2 diyabet hastasının bulunduğu belirtilen raporda, "İnsülin, diyabet hastalarında böbrek yetmezliği, körlük ve bacak kesilmesi gibi risklerin önüne geçilmesi için hayati önem taşımaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Raporda dünya genelinde diyabet hastalarının insüline erişimde hala sorun yaşadığı vurgulanırken, "Her iki tip 2 diyabet hastasından biri, ihtiyaç duyduğu insüline erişememektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde diyabet oranı artmakta, buna rağmen bu ülkelerde yeterli insülin tüketimi görülmemektedir." tespitine yer verildi.

4 kişiden 3'ü Kuzey Afrika ve Avrupa dışında yaşıyor

Tip 2 diyabete yakalanan her 4 kişiden 3'ünün Kuzey Afrika ve Avrupa dışındaki ülkelerde yaşadığı ve bu bölgelerin, küresel insülin satışlarındaki gelirin yüzde 40'ını bile oluşturmadığı vurgulandı.

Raporda dünya genelinde insüline erişim yetersizliğinin sebepleri, "küresel pazarın yüksek maliyetli sentetik insülin üretimine geçmesi", "insülin üretiminin yüzde 90'ının 3 uluslararası firmanın elinde bulunması nedeniyle piyasadaki rekabet eksikliği" ve "düşük gelirli ülkelerde yetersiz sağlık hizmetleri" olarak gösterildi.

İnsüline erişimde küresel eşitsizliğin önüne geçilmesi için dünya ülkelerine "yerel insülin üretimini teşvik etme", "insülin üretimi için Ar-Ge çalışmalarını hızlandırma" ve "sağlık altyapılarını güçlendirme" çağrısı yapıldı.