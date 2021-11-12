Fransa'da BFM TV'de Belarus-Polonya göçmen krizine ilişkin program skandal açıklamalara sahne oldu.

Programın konuğu Fransız aşırı sağcı siyasetçi Julien Odoul idi.

Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere ilişkin sert sözler sarf eden Odoul, "Bu sınırı kesinlikle açmamalıyız." diyerek, "birçoğu potansiyel tehlike olan bu göçmenleri kesinlikle almamalıyız." ifadesini kullandı.

"Göçmenler donarak ölsün mü?"

Odoul, Fransız gazetecinin "Dikenli tellerin ardında donarak ölmelerine izin mi verelim?" sorusuna önce "Elbette, yani kesinlikle evet." cevabını verdi.

Gazetecinin şaşırarak üst üste "Yani donarak ölüme mi terk edelim?" diye sorması üzerine ise geri adım attı ve "Hayır donarak ölmelerine izin vermeyelim, Avrupa Birliği sınırları dışında kalmalarını sağlayalım." şeklinde yanıtını değiştirdi.

Odoul, "Aksi durumda Avrupa bir göçmen istilasıyla karşı karşıya kalacak." ifadesiyle de sözlerini savundu.

İslam karşıtı açıklamaları tepki çekiyor

Fransız politikacının bu ifadeleri, ülkede büyük tepki çekti.

Aşırı sağcı Marine Le Pen'in başında olduğu Ulusal Birlik Partisi üyesi Julien Odoul, İslam karşıtı açıklamalarıyla tepki çekiyor.

Odoul, Ekim 2019'da da yerel bölge konseyine, öğrencilerle gelen başörtülü refakatçi bir annenin dışarı atılmasını istemişti.