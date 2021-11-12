Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi başladı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuşuyor. https://t.co/BmcazauM8b — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 12, 2021

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıklamalarda bulundu:

"Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını gösterdi. Erdoğan'ın desteği bize her zaman güç verdi. Ermeniler bu savaşa girmiş olsa da büyük bir zaferle görevimizi yerine getirdik. Hem sevgili kardeşim Erdoğan'a ve siz devlet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye küresel anlamda büyük bir güç ortaya koydu. Hem ekonomik hem siyasi hem de askeri olarak bu güce sahip. Türk dünyasının kalbinin burada attığını biliyoruz. Bu bize güç ve güven veriyor.

Azerbaycan'da herkes Tayyip Beyi herkes büyük bir sevgi ve saygıyla anıyor. Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması gerekiyor.

2 senelik dönem başkanlığımız süresince Azerbaycan olarak Türk dünyası için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Önümüzde umut verici bir gelecek var. Bu kuruluşun temelinde, ortak din ve dilden gelen doğal müttefikler söz konusu.

Pandemi sırasında birlik içinde hareket ettik. Birbirimize yardık ederek diğer ülkelerle de dayanışma içindeydik.

"Karabağ Zaferimizi büyük bir coşkuyla kutladık"

Karabağ Zaferimizi büyük bir coşkuyla kutladık. 30 yıllık işgale son vermiş olduk. Zaferimiz bir adalet savaşıydı. Kendi topraklarımızda birçok şehit verdik.

Zaferle bütün çatışmaları sona erdirmiş olduk. 44 günün sonunda Ermenistan ateşkes ilan etmiş oldu. 300'den fazla köy ve yerleşim yeri Karabağ Zaferi ile kurtarıldı. Birçok tahribat da yaşadıl. Sevgili kardeşim Erdoğan'da iki kez Şuşa'yı ziyaret etti. Kendi gözleriyle büyük tahribatı görmüş oldu.

Kardeş ülke Türkiye'nin desteğiyle birçok şirket burada projeye dahil edildi. Demir yolları, yollar ve havalimanları gibi projelerde yer alınıyor. Çok kısa bir süre önce uluslarlarası havalimanını açtık. 20'den fazla Türk şirketi buraya dahil oldu. 8 aylık bir sürede açlışını yaptık.

"Zengezur koridoru Türk dünyasını birbirine bağlayacak"

Ermenistan işgal politikasından bizzat zarar görmüş bir ülke olarak eninde sonunda görecek ki bunun yararlarına olmadığı. Zengezur koridoru Türk dünyasını birbirine bağlayacak ve bizleri Avrupa'ya bağlayacak. Bugün Türk dünyasını projelerimizle birleştiriyoruz. Sevgili kardeşim Erdoğan'a teşekkür ederim.

Erdoğan, Aliyev'e "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Zaferi dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Türk Konseyi adına "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e hitaben şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, muzaffer ali başkumandan İlham Aliyev. Dirayetli liderliğinizde Karabağ'da yaklaşık 30 yıllık süren işgale 44 gün gibi kısa bir sürede son verilmiştir. Bu sadece Azerbaycanlı kardeşlerimiz için değil, Türk dünyası için büyük anlam taşımaktadır. Vatan muharebesi sonucunda yıllardır uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları hayata geçirilmiştir. Azerbaycan bu şekilde uluslararası kamuoyunun hafızasına adalet mesajını nakşetmiştir. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlaması Türk dünyasının birliğini ve beraberliğini pekiştirmiştir. Karabağ'ın azatlığının sembolü olan har-ı bülbül Türk dünyası için zaferin müjdecisi olmuştur. Karabağ Zaferi, sadece işgal altındaki toprakları azat etmemiş, aynı zamanda bölgemizde özlemini duyduğumuz kalıcı barış, istikrar ve iş birliğine giden yolun da önünü açmıştır."

İlham Aliyev'e Türk Dünyası Ali Nişanı'nı takdim etmekten duyduğu bahtiyarlığı dile getiren Erdoğan, azatlık yolunda şehadete erişen kahramanları rahmetle ve minnetle yad etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Erdoğan'ın girişimiyle böyle bir nişana layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.