Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, özel kalem müdürünün COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine, tedbir amaçlı olarak 5 gün karantinaya alındı.

Partiden yapılan açıklamada, tetkik ve muayeneler sonucu, COVID-19 tedbirleri kapsamında Genel Başkan Destici için 5 gün takip amaçlı karantina süreci uygulanmasına karar verildiği ve cumartesi günü yapılacak Kayseri ve Malatya il istişare toplantıları ile pazar günkü Sivas İl Kongresi'nin iptal edildiği duyuruldu.