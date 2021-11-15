Erzincan'da yaşayan kick boks antrenörü Tuncay Palut, 5-11 yaş aralığındaki 4 çocuğunu sıkı antrenmanlarla şampiyonalara hazırlıyor.

Katıldıkları ulusal müsabakalarda madalyaları bulunan 11 yaşındaki Yağmur, 10 yaşındaki Pınar ile müsabakalara yeni girmeye hazırlanan 8 yaşındaki Arda ve 5 yaşındaki Turay'a haftada 3 gün salonda, 3 gün ise doğada antrenman yapıyor.

Palut, çocuklarının milli formayla uluslararası şampiyonalarda yarışmasını istiyor.

“Kundaktayken salona gelmeye başlıyorlar”

Tuncay Palut, sporculuk yıllarında yurt dışında birçok şampiyonaya katıldığını ve madalyalar kazanıp Türk bayrağını dalgalandırma gururunu yaşadığını söyledi.

Aldığı başarılar ve mücadeleler sonunda antrenörlük yapmaya başladığını söyleyen Palut, şöyle konuştu:

“Kızlarım Yağmur ile Pınar'ın Türkiye ve İstanbul şampiyonlukları bulunuyor. Kulüpler arası birçok turnuvalarda birincilik aldılar. Çocuklar dünyaya geldikten sonra anne ve baba sporcu olunca, kundaktayken salona gelmeye başlıyorlar. Salonda o havayı teneffüs ettikten sonra her aşamada ellerine eldiven taktılar. 5 yaşında kulüpler arası dostluk turnuvalarında dövüşmeye başladılar. Büyük kızım yağmur 7 yaşında İstanbul, 10 yaşında Türkiye şampiyonu oldu.”

Kick boks sporcusu Yağmur Palut ise 50 civarında madalyasının bulunduğunu anlatarak, “Sonraki hayalim dünya şampiyonluğu. Açık alanda çalışmaktan çok hoşlanıyorum. Pandemiden dolayı spor salonuna çok fazla gidemiyoruz” dedi.

Milli sporculuk hayali kuruyorlar

Aynı zamanda antrenörü olan babasını örnek alan 5. sınıf öğrencisi Pınar Palut da kardeşleri ve babasıyla doğada spor yaptığı için mutlu olduğunu anlattı. Babası gibi başarılı sporcu olmak istediğini söyleyen Pınar, milli sporculuk ve dünya şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

Minik kick boksçu Arda Palut, babasıyla turnuvalara gittiğini ve milli sporculuk hayali kurduğunu aktardı.