Alperen Şengün'ün "double-double"lı yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double-double"lık performansı, takımının Phoenix Suns'a 115-89 yenilmesine engel olamadı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Houston Rockets, Phoenix Suns'a 115-89 mağlup olurken Şengün, 22 dakika süre aldığı maçta, 10 sayı, 10 ribaunt ile NBA kariyerinde ilk kez "double-double" yaptı.
Phoenix Suns'da Devin Booker ise attığı 26 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.
Young'dan 42 sayı
Atlanta Hawks, Trae Young'ın 42 sayısı ile Milwaukee Bucks'ı 120-100 yendi. Atlanta Hawks, alınan bu sonuçla, 6 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi.
Young, 42 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt ile oynarken "triple-double" yapmaya da çok yaklaştı. 13 üçlük denemesinde bulunan Young, 8 üçlük ile maçı tamamladı.
Sonuçlar:
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs: 114-106
Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks: 120-100
Charlotte Hornets - Golden State Warriors: 106-102
Houston Rockets - Phoenix Suns: 89-115
Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets: 96-120
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers: 124-95
LA Clippers - Chicago Bulls: 90-100