Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Darüşşafaka İtalya deplasmanında
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 16 Kasım Salı günü İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'ye konuk olacak.
Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Yeşil-siyahlı ekip, organizasyonda çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Darüşşafaka'nın 20 Ekim'de Hapoel U-NET ile oynaması gereken müsabaka ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.
Happy Casa Brindisi ise grupta yaptığı 3 müsabakayı da kaybetti. Grupta iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Darüşşafaka, 82-76'lık skorla kazanmıştı.
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları
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