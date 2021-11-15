Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Telekom Lokomotiv Kuban'ı ağırlayacak
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda 16 Kasım Salı günü sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak.
Ankara Arena'da oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.
İlk dört maçında sahasında Metropolitans 92 ile Slask Wroclaw'ı yenip, deplasmanda Partizan ve Joventut Badalona'ya kaybeden mavi-beyazlılar, 10 takımlı grupta 7. sırada yer alıyor.
Dört maçından da galip ayrılan Rus temsilcisi, grupta ilk sırada bulunuyor.
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları
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