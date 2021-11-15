Ankara Arena'da oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.

İlk dört maçında sahasında Metropolitans 92 ile Slask Wroclaw'ı yenip, deplasmanda Partizan ve Joventut Badalona'ya kaybeden mavi-beyazlılar, 10 takımlı grupta 7. sırada yer alıyor.

Dört maçından da galip ayrılan Rus temsilcisi, grupta ilk sırada bulunuyor.