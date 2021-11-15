Ankara'da yaşayan İsmail Baytemur, 2017 yılında ilkokulda arkadaşının iteklemesi sonucu düşüp yürüme yetisini kaybetti. Doktorların "yürüyemezsin" dediği İsmail, boks yaparak yeniden yürümeye başladı.

11 yaşındaki İsmail, "Oyun oynarken arkadaşım şaka olsun diye beni itti, ben de onu kovaladım ve tekrar itince ayağım sıranın altına girdi. Doktora gittik, ayağımı yarım alçıya aldılar. Alçı çıktıktan sonra ayağımdaki hisleri kaybettim, yürümeyi unuttum. Emekleyerek herkesin yanına gidebiliyordum. Doktorlar 'bu çocuk spora başlasın' dedi. Ben de boksa başladım ve düzeldim Allah'a şükür" dedi.

Boks sayesinde yürümeyi hatırladı

Antrenmanlarını sürdüren İsmail, "Yürümeyi hatırladım, ilk yürümem çok güzeldi" diyor.

"Yürüyemedim, koşamadım. Herkes koşuyordu, ben burada yürüyordum. İyi ki boks yapmışım. Yürüyememem psikolojik değildi, ayağım çok ağrıyordu ve hiçbir yere gidemiyordum. Geceleri yatıyordum, bir daha hiçbir yere gidemiyordum. Yürümeye başlamam çok güzeldi, yürümeyi hatırladım. Çok güzel bir duyguydu, yürüyebildiğim için çok mutluyum."

Okula annesinin sırtında gidiyordu

Yaşadıkları sürecin zorluğunu anlatan 48 yaşındaki baba Karaca Baytemur ise,

"Çocuğu doktora götürdük, filmler röntgenler çekildi ve ayağını yarım alçıya aldılar. 2-3 gün sonra 'gelin alçıyı çıkaralım' dediler. Hastaneye gittik, yarım alçı çıkarıldı. Çocuk ondan sonra bir daha yürüyemedi. Götürmediğimiz hastane, doktor kalmadı. Okula götürdüğümüzde annesi sırtında taşırdı" dedi.

Müsabakalara hazırlanıyor

Doktorlar, ameliyat kararı aldı ve ameliyattan sonra da bir bacağının kısa kalacağını söyledi.

Sporun önemini vurgulayan Antrenör Mustafa Yardım, "İsmail yaklaşık 1 yıl önce bana geldiğinde yürüme bozukluğu teşhisi konmuştu, doktorlar hatta yürüyemez, felçli kalır, bir bacağı kısa kalır demişlerdi. Fakat biz burada kendisine boksun ayaktan başlayarak temel eğitimini verdik. Şu an yürümesi gayet normal, hatta müsabakalara çıkmasına yönelik hazırlık yapıyoruz" dedi.