2018 yılında 1 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Vitor Pereira ile adeta yeniden doğdu.

Portekizli teknik adam, bu sezona kadar forma şansı bulmakta zorlanan Ferdi'nin kendini göstermesini sağladı. 22 yaşındaki oyuncu da bulduğu şansı iyi kullandı.

Şu ana kadar 2 kez fileleri havalandıran ve 2 gol pası üreten Ferdi Kadıoğlu, hem defansta hem de hücumdaki başarılı futboluyla beğeni topladı.

17 maçta forma giyerek bu sezon en çok oynayan 3 futbolcudan biri olan Ferdi, milli takım konusunda Türkiye ve Kanada’dan teklif aldı.

Yıllarca forma giydiği Hollanda Ümit Milli Takımı'nda artık yaşı gereği oynayamayan genç oyuncu, mart ayına kadar tercihini yapacak. Ferdi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek.

Geçen sezon 30 maçta forma giyen ancak sadece Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Sivas Belediye karşılaşmasında 90 dakika oyunda kalan Ferdi, tüm sezonu 1 gol ve 4 gol pasıyla kapatmıştı.