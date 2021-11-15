Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 13:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin'de sis etkili oldu
[Fotoğraf: İHA]
Artvin'de soğuk havanın ardından yeniden ısınan havalarla birlikte etkili olan sis bulutu, görsen şölen sundu. Lekoban ve Tiryal dağı zirvelerinde çekilen görüntülerde, sis bulutlarının vadi boyunca yoğunlaştığı görüldü.
Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Artvin'de oluşan sis bulutları etkileyici manzaralar ortaya çıkardı.
[Fotoğraf: İHA]
Sis bulutları, Şavşat ve Borçka ilçeleri arasında yer alan Lekoban yaylası ve Murgul ilçesinde yer alan Tiryal dağında yoğunlaştı.
Vadiyi beyaz örtüyle kaplayan sis havadan görüntülendi.
Etiketler: Artvin
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