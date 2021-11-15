İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle İstiklal ve Cumhuriyet mahallelerindeki 2 dernek binasına baskın yaptı.

Bu adreslerde koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 84 kişiye 112 bin 224 lira ceza uygulandı.

Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumluları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.