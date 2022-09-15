Akdeniz ve Ege Denizi'nde ekosistem, balıkçılık ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturan balon balıkları ile mücadelede, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balıkçıların avlanmasına yönelik destek alımı devam ediyor.

Türkiye genelinde bakanlığın belirlediği kriterlere uygun balon balığı avcılığı yapan balıkçılara yılbaşından bugüne kadar 16 bin 24 balık için 164 bin lira destek ödemesi yapıldı.

En çok alımın yapıldığı Antalya'da 8 bin 954 balon balığı için balıkçılara 75 bin lira ödendi.

Kuyruk ya da balığın tümü

Dünyanın bilinen en güçlü denizel toksini olan tetrodotoksin içeren ve siyanürden 1200 kat daha yüksek zehire sahip olan balon balığı alımı Antalya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün belirlediği 14 yerde yapılıyor. Alımlar kuyruk ya da balığın bütün olarak teslimi şeklinde yapılıyor.

Bakanlık tarafından balon balığı avlayan balıkçılara 'Lagocephalus sceleratus' türü için tane başına 12,5, diğer 7 küçük tür içinse 5'er lira ödeniyor.

31 Aralık'a kadar sürecek

Balon balığında bu yıl için 1 milyon 200 bin kota olduğunu ve bunun 16 bininin dolduğunu vurgulayan Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, "Süreç 31 Aralık'a kadar devam edecek. Yaz döneminde av yasağı, hava sıcaklığının artmasından dolayı balığın derine gitmesinden kaynaklı avlanması azaldı. Önümüzdeki aylarda sayının artacağını düşünüyoruz" dedi.

Balon balığı alımından ruhsatlı balıkçı gemisi olan balıkçıların faydalandığını kaydeden Karabulut, "Amatör oltacıların yakaladığı balon balığını karaya çıkarması yasak. Amatör olta balıkçıları desteklemeden faydalanma düşüncesiyle balon balığını karaya çıkarmamalı` diye konuştu.

Karabulut, istilacı tür olan balığın bulunduğu ortamda diğer balık türlerinin üremesini baskıladığını söyledi.

"Balıkları imha ediyoruz"

Karabulut, balon balığının ilaç sektöründe kullanılacağı yönündeki söylemlerle ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Balon balığında tetrodotoksin madde var. Bu nedenle tehlikeli madde kapsamında değerlendiriliyor. İlaç sektöründe kullanılabileceği gibi söylemler oldu ama bunun şartlarını yerine getirebilecek bir firma müracaatı gerçekleşmediği için 'Hayvansal Yem Maddeleri' yönetmeliği kapsamında alınan balon balığı ya da kuyruğunu imha ediyoruz. Herhangi bir yan sanayi ya da farklı bir sanayi sektöründe kullanılması mümkün değil."

Ortamdaki sayısı azaldı

Geçen 2 yıla göre balon balığı sayısında bu yıl azalma olduğunu belirten Karabulut, "Balon balığının bulunduğu ortamdaki sayısının düştüğünü gözlemliyoruz. Özellikle büyük türdeki balon balığı sayısı azaldı. Balon balığının milyonlarca yumurta yaptığını düşünürsek bulunduğu ortamdan balon balığını temizlemiş olacağız" dedi.