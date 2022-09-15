Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hatay'da üç ilçede düzenlenen operasyonlarda, 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı.
Adreslerde 11 bin 400 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Jandarma, şüpheliler D.A, E.U, M.G. ve K.K'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Hatay Sahte İçki
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