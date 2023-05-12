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Türkiye
DHA 12.05.2023 10:58

Balıklıgöl'de suyun rengi normale döndü

Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl'de, sel felaketi sonrası çamur rengini alan suyun rengi normale döndü. Göl ve çevresinde başlayan restorasyon çalışmalarında da sona gelindi.

Balıklıgöl'de suyun rengi normale döndü

Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinin ardından, kentin simgesi Balıklıgöl'ün suyunun rengi çamura döndü ve azı noktalarında hasar oluştu.

Şanlıurfa'da sel Balıklıgöl'ü de vurdu
Şanlıurfa'da sel Balıklıgöl'ü de vurdu

Tahliye ve temizleme çalışmaları ile yeniden eski haline dönen Balıklıgöl'de, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından başlatılan güçlendirme ve restorasyon çalışmaları, hayatın normale dönmesiyle hızlandı.

Balıklıgöl'de suyun rengi normale döndü

Güçlendirme ve restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinirken, daha önce numaralandırılarak sökülen revak taşları, yeniden yerine monte edilmeye başlandı. Fore kazık yöntemiyle zemin güçlendirmesi yapılan ve tahliye kanalı yenilenen Balıklıgöl'e, balıkların herhangi bir sorun yaşamaması için sürekli temiz oksijen pompalanıyor.

"Misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız"

Çalışmaları yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, önümüzdeki günlerde Balıkgöl'ün sağlamlaştırılan cephesiyle misafirlerini ağırlamaya başlayacağını ifade etti.

Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklgöl’de deprem ve selin izlerinin silindiğini söyleyen Beyazgül, "Burası Urfa’nın kalbi, huzurun yeri. Burası adeta bir terapi merkezidir. Biz deprem ve sel zamanında burayı çok yakından takip ettik. Yaşanan felakette gölde çamur oranının arttığını gördük. Oksijen oranı düşmesin diye yoğun bir çalışma yürüttük. Şimdi misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Her gün gölden oksijen değerini aldık. Yaptığımız çalışmaların sonunda sel ve depreminin balıklarımıza ve gölümüze ciddi bir zarar vermediğini gördük. Felaketlerin ardından çamur renginin hakim olduğu gölde şimdi renk olumluya döndü" diye konuştu.

Balıklıgöl'de suyun rengi normale döndü

"Bu olumlu durumların turizme yansımasını bekliyoruz"

Turizm sezonunda herkesi beklediklerini ve kentin iki büyük felaket atlatmasına rağmen ziyaretçi sayısının artmasını hedeflediklerini belirten Beyazgül, "Şanlıurfa iki büyük felaket geçirdi. Geçen yıl turizmde bu sezon nasıldıysa şimdide aynı seviyededir. Şu anda şehrimiz normalleşti ve herhangi bir tereddüt yaşanmıyor. Bu olumlu durumların turizme yansımasını bekliyoruz" dedi.

Balıklıgöl'de suyun rengi normale döndü

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