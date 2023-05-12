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Türkiye
AA 12.05.2023 10:47

Deprem konutları hızla yükseliyor

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından kaba inşaatı bitirilen 5 katlı kalıcı afet konutlarının bazılarının çatıları yerleştirildi, sıva işlemlerine de başlandı.

Deprem konutları hızla yükseliyor
[Fotograf: AA]

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor.

Depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı ve İslahiye'de 7 bin 818 konutun inşası sürüyor. Bu kapsamda kaba inşaatı biten 5 katlı binaların bazılarının çatıları yerleştirildi, sıva işlemlerine de başlandı.

Deprem konutları hızla yükseliyor

Bölgede yapımı devam eden konutların bir yıl içinde tamamlanarak depremzedelere verilmesi planlanıyor.

Deprem konutları hızla yükseliyor

Proje Koordinatörü Murat Ulusoy, konutların yapımının hızla sürdüğünü söyledi.

Ulusoy, şöyle konuştu:

"Şu an duvar ve sıva çalışması devam ediyor. Nurdağı'nda ise temel çalışması yürütülüyor. Burası radye temel ve tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Binaların amacı içindeki insanları korumak. Şükürler olsun TOKİ'nin yaptığı binalar içindeki insanları koruduğu gibi kendilerini de korumuştur. Neredeyse yüzde 70'i perde kalıp sistemiyle yapılıyor. Çok kaliteli bir demir ve beton kullanımı var. Daha önce C30-37 betonu gökdelenlerde kullanıyorduk, şimdi buralarda kullanıyoruz."

Deprem konutları hızla yükseliyor

İnşaatlarda proje ve zeminin de önemli olduğu aktaran Ulusoy, "İhaleler devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 yıl gibi kısa bir süre içinde Nurdağı ve İslahiye'deki konutları bitireceğiz. Yapılan konutlar değerli ve kaliteli konutlar. Çok emek veriyoruz. Her detaya dikkat ediyoruz." dedi.

Ulusoy, projede sosyal alan, ticaret alanı, oyun alanı gibi birçok alanın da yapılacağını sözlerine ekledi.

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Gaziantep Deprem TOKİ
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