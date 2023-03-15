Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 11:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA, AA
Şanlıurfa'da sel Balıklıgöl'ü de vurdu
Dünyanın "En büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'de sağanak nedeniyle taşkın yaşanırken yerleşkeyi çamurlu ve moloz parçaları taşıyan sular bastı.
Deprem bölgesini bu kez sel vurdu. Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı.
Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekanda bulunan Balıklıgöl ve içindeki su havzası da, sel nedeniyle çamurlu suyla doldu.
Suyun renginin de değiştiği gözlenen yerleşkenin çevresi, güvenlik amacıyla polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi.
Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi.
Etiketler: Şanlıurfa
Son Haberler
- 12:45
- 12:44
- 12:38
- 12:37
- 12:33
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da selin kapattığı alt geçitlerde arama yapılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz