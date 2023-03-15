Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle bölgede yaşayanların telefonlarına SMS ile uyarı bildirimi gönderdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için sağanak sağış uyarısı yapılmasının ardından Elazığ’da ve bölgede sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Bu çerçevede AFAD tarafından vatandaşların telefonuna, “Meteorolojiye göre bugün, Elazığ’da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım’ bildirimi gönderildi.
Etiketler: Elazığ Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Sağanak
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