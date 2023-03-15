Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tut ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle dere taştı.

Kentte koordinatör olarak görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak nedeniyle tüm bölgeyi etkileyen afette bir konteynerin suya kapıldığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız kayıp"

Bölgeye Adıyaman ile Gölbaşı ilçesinden destek ekiplerin sevk edildiğini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda 1 vatandaşımız vefat etti. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."

Yağışlar sürecek

Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentteki yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olarak sürmesi bekleniyor.

Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir.



Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — AFAD (@AFADBaskanlik) March 15, 2023

AFAD: Ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada; Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da AFAD ekiplerinin görevlendirildiği ve gelişmelerin takip edildiği bilgisi paylaşıldı.

Polis, jandarma ve belediye ekipleri de su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor.