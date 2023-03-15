Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
[Temsili fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yıkılan bir sitenin müteahhidi İran'a gitmeye çalışırken yakalandı. Şüpheli, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da yıkılan bir sitenin müteahhidi S.T., dün İran'a gitmek için geldiği Kapıköy Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.
Hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan arama kaydı bulunan S.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
S.T., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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