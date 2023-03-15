Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 09:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
[Fotograf: AA]
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak 13 bin öğrenci için gerçekleştirilen giriş sınavı sonuçları açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alınacak.
Sınav sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
Son Haberler
- 09:39
- 09:37
- 09:29
- 09:23
- 09:13
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz