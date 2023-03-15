Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesi genelinde sağanak bekleniyor. Yağışlar Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da çok kuvvetli olacak. Güneydoğu Anadolu genelinde de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, deprem bölgesi genelinde kuvvetli yağmur bekleniyor.
Yağışların Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmaması, yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 10, en yüksek 15 derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 8, en yüksek 15 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 13, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 12, en yüksek 15 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 21 derece olması tahmin ediliyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 15 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.
Elazığ
Elazığ'da bugün hava sıcaklıklarının en düşük 11, en yüksek 15 derece olacağı tahmin ediliyor.
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