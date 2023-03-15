Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, deprem bölgesi genelinde kuvvetli yağmur bekleniyor.

Yağışların Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmaması, yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 10, en yüksek 15 derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 8, en yüksek 15 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 13, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 12, en yüksek 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 21 derece olması tahmin ediliyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 15 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.

Elazığ

Elazığ'da bugün hava sıcaklıklarının en düşük 11, en yüksek 15 derece olacağı tahmin ediliyor.