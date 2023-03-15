Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 07:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Manavkuyu Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bölgeye giden polis ekipleri bir gencin pompalı tüfekle rastgele ateş açtığını tespit etti. Ekipler, M.K. isimli genci ikna etmeye çalıştı.
Çevreye ateş açmaya devam eden M.K. için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat sonra ikna edilen şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma İzmir
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