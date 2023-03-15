Duraklı köyünde Kudret Görel'e ait iki katlı bir binanın depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, binanın ikinci katındaki eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Karahallı ve Ulubey Belediyesi ile Tatar ve Pınarbaşı Belde Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı ile 1 iş makinesi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İş makinesiyle binanın bir bölümü yıkılarak yangına müdahale edildi.

Ekiplerce yangın söndürülürken, depo ve ev kullanılamaz hale geldi.