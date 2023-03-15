Yanyol Caddesi'nden İstoç istikametine giden 16 yaşındaki A.U'nun kullandığı otomobil, refüje vurarak geçtiği karşı şeritte Yakup Karaca yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki bir kadın araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza dolayısıyla bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

[Fotoğraf: DHA]

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.