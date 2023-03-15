Rızaiye Mahallesi'nde Mehmet Ali Uysal'a ait iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yangında, ev kullanılamaz hale gelirken, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.