Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 02:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de çıkan yangında iki katlı ev küle döndü
Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki iki katlı bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Rızaiye Mahallesi'nde Mehmet Ali Uysal'a ait iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Yangında, ev kullanılamaz hale gelirken, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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