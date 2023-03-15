Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrasya Tüneli, 5 saat trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avrasya Tüneli, bakım çalışması dolayısıyla bugün 00.01 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
Açıklama, tünel işletmesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından yapıldı.
Duyuruda, "Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle 00.01-05.00 saatleri arasında iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Avrasya Tüneli İstanbul Trafik Ulaşım
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