Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Dünyanın en uzun boylu kadını' Rumeysa Türkiye'ye döndü
[Fotograf: AA]
THY desteğiyle ilk kez uçağa binerek ABD'ye seyahat eden "dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi, yine THY seferiyle yurda döndü.
2 metre 15 santimetre boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve eylülde uçakta oluşturulan sedye sistemiyle ABD'ye giden Gelgi, THY'nin San Francisco-İstanbul seferiyle Türkiye'ye geldi.
THY yetkilileri, skolyoz hastalığı nedeniyle ancak özel tedbirlerle uçak yolculuğu yapabilen Gelgi için dönüş seferinde de uçaktaki 6 koltuğu sedye haline getirdi.
Gelgi, gösterdikleri duyarlılık için kabin ekibi ve THY yöneticilerine teşekkür etti.
Etiketler: THY
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