Şanlıurfa'da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vali Salih Ayhan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edecek. Bu nedenle tüm okul kademelerinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.