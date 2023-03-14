Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 23:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da eğitime yağış engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da etkili olan yoğun sağanak nedeniyle tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Şanlıurfa'da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vali Salih Ayhan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edecek. Bu nedenle tüm okul kademelerinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.
????İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1️⃣ gün ara verilmiştir.— Salih AYHAN (@valisalihayhan) March 14, 2023
????Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.
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