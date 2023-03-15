Erdi Ü. idaresindeki otomobil, Bandırma-Bursa kara yolunun Akçaova Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı yönden gelen Hüseyin K. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Daha sonra aynı yönde seyreden Muhsin K. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü de Erdi Ü'nün aracından yola düşen motor bloğuna çarptı.

Üç aracın karıştığı kazada, Erdi Ü'nün aracındaki kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Erdi Ü. ile kamyon sürücüsü Hüseyin K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erdi Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.