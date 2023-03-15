Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 01:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü
Kahramanmaraşlı depremlerin vurduğu Malatya etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da sağanak iki gündür aralıksız devam ediyor.
Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte yoğun yağış nedeniyle Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi kavşağı mevkiindeki altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, göle dönen altgeçitte Büyükşehir Belediye ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede trafik tali yollardan sağlanırken, altgeçidin su tahliyesi sonrası yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
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