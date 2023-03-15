Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım uçağı sayısı 220'ye ulaştı
[Fotograf: AA]
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçak sayısı 220'ye ulaştı.
BAE Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek amaçlı başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna dair bilgi verildi.
"Yiğit Suvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye 220 uçakla 7 bin 109 ton insani yardım ulaştırıldığı bilgisi verildi.
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