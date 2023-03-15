GKK Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik ile Havacılık Birlik Komutanlığı askerlerinin, İskele bölgesine yakın kıyılarda ortak bir arama kurtarma eğitimi icra ettikleri bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, KKTC toprakları ve Mavi Vatan'da her göreve hazır ve tetikte olmak üzere icra edilen eğitim, yıllık plan çerçevesinde gerçekleşti.