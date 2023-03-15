Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Osmaniye'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Osmaniye Merkez'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Osmaniye Merkez'de 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Saat 06.29'da olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çevre illerden de hissedilen deprem vatandaşları kısa süreli panikletti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 15, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Merkez (Osmaniye)
Tarih:2023-03-15
Saat:06:29:55 TSİ
Enlem:37.138 N
Boylam:36.305 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/b9z5rqa0dq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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