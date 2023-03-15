Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 09:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: AP]
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 8.49'da meydana gelen deprem, 7,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 15, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-15
Saat:08:49:33 TSİ
Enlem:37.984 N
Boylam:37.494 E
Derinlik:7.72 km
Detay:https://t.co/9SbTaNBV3c@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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