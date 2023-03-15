AFAD, Adıyaman'ın Tut ilçesi ile Şanlıurfa'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, Adıyaman'ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düştü. 1 konteynerdeki su baskını sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Kayıp durumda olan 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Adıyaman merkezden Tut ilçesine 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile birlikte toplam 346 personel görevlendirildi. Bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu sevk edildi.

Şanlıurfa'da can kaybı 11'e çıktı

Şanlıurfa'ya ise son 24 saatte 111 milimetre yağış düştü. Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin, Gaziantep İl AFAD Müdürlüklerinden olay bölgesine arama kurtarma personeli sevk edildi.

Şanlıurfa'da, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekiplerce bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla 34 BAS 626 plakalı hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Kentte sel felaketinde kayıp durumda olan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürerken, yaşamını yitirenlerin sayısı, 11'e çıktı.

Şanlıurfa’da halihazırda bulunan iş makinalarına ilaveten 270 adet iş makinası sevk edilirken, bölgede şu anda 5 vidanjör, 100 adet dalgıç pompa ve motopomp, 25 adet su botu, 23 arama kurtarma aracı, 17 profesyonel dalgıç, 162 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer illerden takviyeler devam ederken, bölgede aşırı yağışlardan kaynaklı 562 ihbar alındı.

Balık adamlar bir kişiyi kurtardı

Ayrıca Balık adamlar, Şanlıurfa'da bir vatandaşı selden sağ çıkardı.

Bakan Soylu: 4 vatandaşımız sele kapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde kayıp kişilerin bulunması için yürütülen çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Soylu, şunları kaydetti:

"Gece itibarıyla başlayan şiddetli yağış maalesef sele döndürdü. 4 vatandaşımız sel sularına kapıldı, bunların bir tanesi 1,5 yaşındaki bir çocuğumuz. Bir kişi maalesef vefat etti. Arama kurtarma ekiplerimiz buldu. Şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor, dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor.

Bütün derede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel, dün, bugün ve ondan önceki gün ve kısmen de yarın için esas itibarıyla tüm bölgeye uyarımızdı. Gerekli tüm uyarılar da yapıldı. Fakat maalesef böyle bir 4 kaybımız oldu, şu anda 3'ü ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Allah rahmet eylesin. Olay olur olmaz tüm ilçelerde bulunan arkadaşlarımız yakın bölgede bulunan arkadaşlarımız, Adıyaman'da bulunan Kayseri ve Tunceli valilerimiz, Gölbaşı'nda bulunan Tokat valimiz, jandarma komutanlarımız, emniyet müdürlerimiz, kurtarma ekipleri ve iş makinalarıyla buraya intikal ettiler. Şu anda arama kurtama çalışmaları devam ediyor."

Yağış miktarı 200 kilograma yaklaştı

Metrekareye düşen toplam yağış miktarının 200 kilograma yaklaştığını vurgulayan Ayhan, "Dolayısıyla bizim mart ayında Şanlıurfa'nın toplam yağış miktarı 56-57 kilogram. Yıllık 450 kilogram yağış alıyor Şanlıurfa. Bunun neredeyse yarısını iki günde almış oluyoruz." dedi.

ŞUSKİ ekipleri müdahale etti

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in yaşadığı binanın duvarının çökmesi sonucu sokakta biriken su evin içine doldu. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma yaptığı evdeki eşyalar hasar gördü.

Özdemir, gazetecilere, yağmurdan dolayı duvarın yıkılmasıyla evine giren suyun daha sonra komşularının evine de gittiğini söyledi.

Bir kişiye yıldırım isabet etti

Öte yandan Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı.

Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

Vatandaşlara 'evleri boşaltın' uyarısı

Şanlıurfa Valiliği, devam eden sağanak nedeniyle dere ve kanal yataklarına yakın evlerde ikamet eden vatandaşları, evlerini boşaltması konusunda uyararak, gerekmedikçe evlerinden ve güvenli alanlardan ayrılmamalarının önem arz ettiği belirtildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bir başka açıklamada ise, Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaların başka hastanelere sevk edildiğini, bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kentte meydana gelen yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. katındaki "Çocuk Yoğun Bakımda" su seviyesinin yükseldiğinin gözlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Su seviyesi yükselmeye başladığından itibaren hastaların ivedilikle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevki gerçekleştirilmiştir. Hasta nakli sırasında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır.

Yoğun bakımda su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Sağlık çalışanlarımız yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir. Olayda herhangi bir cihaz da zarar görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Eğitim ve öğretime ara verildi

Sağanak nedeniyle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerin de idareli sayılacağı belirtildi.