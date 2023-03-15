Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Yunanistan sınırından ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 şahıs, Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.