Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.

Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Ana güzergahlarda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Kentin ana cadde ve kavşaklarında sıkışan trafiği, polis ekipleri yönlendirmeye çalışıyor.

Bodrum katlarda kayıp ihbarları yapıldı

Kentte birçok noktada araçlar sele kapılırken, bodrum katlarında kayıp ihbarları yapıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, dere ve kanal yataklarına yakın evlerde ikamet eden vatandaşlar, evlerini boşaltması konusunda uyarıldı.