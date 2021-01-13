Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkları yaşatmak için şelaleye hortumla su veriyor
[Fotoğraf: DHA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde esnaflık yapan Mehmet İnak, suyu çekilen Tarsus Şelalesi’ne balıkları yaşatmak için hortumla su veriyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve yağışların azlığı nedeniyle barajlarda sular çekildi, akarsular kurumaya yüz tuttu.
Turistik açıdan önemli olan Tarsus Şelalesi’nin bir kolu tamamen kurudu.
[Fotoğraf: DHA]
Bölgede esnaflık yapan Mehmet İnak, şelaledeki balıkların ölmemesi için hortumla su vermeye başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Susuzluk dolayısıyla balık ölümlerinin yaşandığını söyleyen İnak, “Sabah baktığımızda yüzlerce balığın öldüğünü gördük. Çok az bir bölgede su vardı. Buradaki suyu çoğaltıp, su olan bölgeye balıklarımızı taşımak için, onların ölmemesi için 5 saattir buraya su veriyorum” dedi.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Kuraklık Yağış
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