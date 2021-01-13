Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli ‘Aşı Nakil Aracı’ ile sağlık kuruluşlarına dağıtıldı.

Uçakla geçtiğimizi günlerde Adıyaman’a getirilen aşılar, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen özel araç tarafından aşı yapılacak sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Yaklaşık 10 bin doz aşının geldiği Adıyaman’da Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, aşı odalarının hazırlandığı sağlık kuruluşlarına aşılar nakil ediliyor. Aşı nakil aracına sivil polis ekipleri eşlik ediyor.

İl merkezi ve ilçelere dağıtımı başlayan aşılar ilk etapta Adıyaman’da ki yaklaşık 7 bin sağlık çalışanı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde ki görevlilere yapılacak