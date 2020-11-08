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Balıkesir'in üç mahallesinde bazı evler karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in Balya ilçesindeki üç mahallede bazı evler, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Koronavirüs vakalarından artış nedeniyle bölgesel karantina uygulamaları devam ediyor.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Alidemirci, Narlı, Çakallar mahallelerindeki bazı kişilerin COVID-19 testleri pozitif çıkan kişilerle temaslı olduğu belirlendi.
Açıklamada, bu mahallelerdeki kişilerin bulunduğu evlerin, hane bazında karantinaya alındığı bildirildi.
Karantina tedbirlerinin alınması ve kontrollerinin sağlanması jandarma ekiplerince yapılacak.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 21:50
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