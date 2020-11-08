Sarıyer Mahallesi Sarıyer Sokak'ta bulunan Hüseyin Demiraslan'a ait iki katlı evin zemin katındaki limon sandıklarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti, depodaki malzemeleri dışarı çıkardı.

Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu depoda hasar oluştu.