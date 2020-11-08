Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada 37 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yol kenarında bekleyen A.A'ya ait kamyonda şüphe üzerine arama yapıldı.
Aramada, kamyona bindirilmek üzere arazide bekletilen 5 Afganistan ve 32 Pakistan uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlendi.
Kamyon sürücüsünü gözaltına alan ekipler, düzensiz göçmenleri işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edecek.
Sıradaki Haber
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 2 kayıp
Yükleniyor lütfen bekleyiniz