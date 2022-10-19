Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'de şehir içi yolcu taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Eda Onak idaresindeki otomobil ile Yalçın Balık'ın kullandığı minibüs, Paşa Alanı Mahallesi 225. Sokak'ta çarpıştı. Minibüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi.
Kazada, sürücü Eda Onak ve yanındaki Nilsu Onak, minibüs şoförü Yalçın Balık ile yolcular Sena Aygül, Kadriye ve Barış Dilekli, Hayat Erdoğan, Nesrin Biçer, Mehmet Kultaş yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yolda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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