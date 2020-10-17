Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de kargoyla etil alkol gönderen 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de kaçak etil alkolü kargoyla farklı illere gönderen 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 30 adet 5 litrelik bidonlar içinde etil alkol, 226 anason aroması ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.A, ve A.A'nın İzmir'den aldıkları kaçak etil alkolü kargolayarak, farklı illere gönderdiğini tespit etti.
Şüphelilerin 2 iş yeri, 2 ikamet ve bir aracında yapılan aramalarda, 30 adet 5 litrelik bidonlar içinde etil alkol, 226 anason aroması ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kaçak İçkiSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 03:38
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