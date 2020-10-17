İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.A, ve A.A'nın İzmir'den aldıkları kaçak etil alkolü kargolayarak, farklı illere gönderdiğini tespit etti.

Şüphelilerin 2 iş yeri, 2 ikamet ve bir aracında yapılan aramalarda, 30 adet 5 litrelik bidonlar içinde etil alkol, 226 anason aroması ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.