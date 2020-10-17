Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bariyerlere çarpan tırın deposundan litrelerce mazot aktı
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de bariyerlere çarpan tırın yakıt deposundan litrelerce mazotun yola akması nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerinde hazır bekledi.
Kırıkkale-Ankara D-765 kara yolu üzerinde, Muhammet Ö. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
[Fotoğraf: İHA]
Çarpmanın etkisiyle tırın yakıt deposundan litrelerce mazot yola aktı.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yanmaya karşı olay yerinde tedbir alarak hazır bekledi. Karayolları ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza nedeniyle trafiğin akışı alternatif yoldan sağlandı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 02:21
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