Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da trafik denetimlerinde 23 sürücüye 27 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekipleri sürücülere yönelik denetim yaptı. 23 araç sürücüsüne 27 bin 336 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl genelinde çeşitli noktalarda sürücülere yönelik uygulamada bulundu.
Denetimlerde 155 araç sorgulandı, 23 otomobil sürücüsüne 27 bin 336 TL ceza yazıldı.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:47
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