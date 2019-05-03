Balıkesir Küçükköy Mahallesi Tek Evler mevkisinde 17 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve yanlarında organizatör olduğu belirlenen M.İ'yi yakalayan ekipler, yapılan incelemelerin ardından M.D. ve D.Ç'nin de olayı organize ettiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu şüphelilerin kullandığı bir otomobili takibe aldı.

Polislerin kovalamacasının ardından M.D. ve D.Ç. Susurluk ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.İ, M.D. ve D.Ç. mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA